الان تتابع اللواء الأمير ‏نايف بن ماجد آل سعود يزور المناطق المحررة في صعدة (صور حصرية) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الأمير اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود، جولة تفقدية اليوم، في المناطق المحررة في صعدة (شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء). وتابع الأمير اللواء نايف التقدم في العمليات الأمنية في مديريات باقم، والصفراء، وقطابر، ومجز، وسحار.

يذكر أن لواء حرب واحد تقدم بشكل كبير في منطقة الرزامات في صعدة تحت غطاء من تحالف دعم الشرعية.

وحررت قوات الجيش اليمني الخميس الماضي مواقع عسكرية جديدة في جبهة عاكفة بمحافظة صعدة بعد معارك ضد ميليشيات الحوثي.

وأكد قائد لواء حرب العميد محمد الغنيمي، أن الجيش الوطني تمكن من تحرير مربع شاجع ووادي الاشر وحصن الحماد في منطقة الرزامي.

وطبقاً للمصدر، فقد أسفرت المعارك عن مقتل القيادي في جبهة الرزامي المدعو أركان مهدي الجبري المكنى بـأبو حمزة.

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