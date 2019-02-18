ميركل تتوجه إلى مصر للمشاركة في أول قمة عربية أوروبية

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التوجه إلى مصر نهاية الأسبوع الجاري لحضور اجتماع القمة الأول من نوعه بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بحسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم الاثنين بالعاصمة برلين.
وسيجتمع رؤساء دول وحكومات الجانبين في مدينة شرم الشيخ المصرية يومي 24 و25 فبراير (شباط) الجاري، وسيكون هذا اللقاء الأول من نوعه، ويعد أيضاً حساساً، نظراً للنزاعات في المنطقة.
ويذكر أن ممثلين من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية اتفقوا في بيان مشترك عن علاقاتهم خلال اجتماع تمهيدي مطلع شهر فبراير (شباط) الجاري.
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