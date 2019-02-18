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قلق دولي بشأن إجلاء أسرة فلسطينية من منزلها في القدس الشرقية

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جدة - خالد شويل - واس (الأمم المتحدة)

أعرب مسؤول أممي رفيع المستوى عن قلقه إزاء إجلاء أسرة أبو عصب الفلسطينية من منزلها في القدس الشرقية أمس (الأحد)، وتيسير تسليم المنزل إلى مستوطنين إسرائيليين.

وشدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، على ضرورة وقف عمليات الإجلاء هذه.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد ذكر أن القوات الإسرائيلية أخلت الأسرة الفلسطينية المكونة من 10 أفراد، منهم 3 أطفال، من منزلها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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