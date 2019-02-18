شكرا لقرائتكم خبر عن قلق دولي بشأن إجلاء أسرة فلسطينية من منزلها في القدس الشرقية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الأمم المتحدة)أعرب مسؤول أممي رفيع المستوى عن قلقه إزاء إجلاء أسرة أبو عصب الفلسطينية من منزلها في القدس الشرقية أمس (الأحد)، وتيسير تسليم المنزل إلى مستوطنين إسرائيليين.
وشدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، على ضرورة وقف عمليات الإجلاء هذه.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد ذكر أن القوات الإسرائيلية أخلت الأسرة الفلسطينية المكونة من 10 أفراد، منهم 3 أطفال، من منزلها.
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