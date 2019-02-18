شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يرصد 46 مليون يورو لخدمات النازحين واللاجئين في السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الخرطوم) أعلن الاتحاد الأوروبي عن رصده للعام 2019 م مبلغ 46 مليون يورو للخدمات الخاصة بالنازحين واللاجئين في السودان وخاصة في إقليم دادفور. أعلن الاتحاد الأوروبي عن رصده للعام 2019 م مبلغ 46 مليون يورو للخدمات الخاصة بالنازحين واللاجئين في السودان وخاصة في إقليم دادفور. وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان جين مايكل في تصريح اليوم (الاثنين)، أن الاتحاد سينفذ مشروعاته عبر المنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن الاتحاد دعم في الفترة الماضية خدمات المياه والتدريب المهني في دارفور.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يرصد 46 مليون يورو لخدمات النازحين واللاجئين في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.