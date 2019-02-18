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الاتحاد الأوروبي يرصد 46 مليون يورو لخدمات النازحين واللاجئين في السودان

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جدة - خالد شويل - واس (الخرطوم)

أعلن الاتحاد الأوروبي عن رصده للعام 2019 م مبلغ 46 مليون يورو للخدمات الخاصة بالنازحين واللاجئين في السودان وخاصة في إقليم دادفور.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان جين مايكل في تصريح اليوم (الاثنين)، أن الاتحاد سينفذ مشروعاته عبر المنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن الاتحاد دعم في الفترة الماضية خدمات المياه والتدريب المهني في دارفور.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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