شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف بن علوي: تواصلنا مع إسرائيل للسلام وليس للتطبيع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)

أكد وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم ( الاثنين )، أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكتوبر الماضي، إلى سلطنة عُمان، لا تعني بأي شكل من الأشكال التطبيع مع إسرائيل، موضحاً أن ما يجري هو محاولة لإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية تضمن حقوق الفلسطينيين ومصالح الجميع.

وأعلن أن سلطنة عمان «لا تتفاوض نيابة عن أحد، ولكنها تستجيب لطلب بعض الأطراف المساهمة في تهيئة ظروف التفاوض».

وشدد على أن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة شرط لأي عملية سلام، وفق القرارات والمرجعيات الدولية النافذة.

واعتبر بن علوي أن هناك حاجة لخلق ظروف جديدة ونظرة مختلفة لتحقيق تسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل مبنية على أساس حل الدولتين. وكرر أن السلطنة تبحث عن حل سلمي للقضية الفلسطينية، مبني على قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، معتبراً أن هذ الشرط ضروري لقيام أي علاقة مع إسرائيل.