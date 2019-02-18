شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب إسلامية - مسيحية بحماية المقدسيين والجامعة العربية تناقش الانتهاكات الإسرائيلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (الأراضي الفلسطينية)

أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، إن الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب الـ1967 لا يزال يخرق كل القواعد والقوانين الدولية، ضاربًا عرض الحائط بجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية حول مدينة القدس المحتلة.

وشددد عيسى في بيان اليوم (الاثنين)، على دعم صمود المقدسيين للوقوف بوجه الإجراءات التعسفية التي ترتكب بحقهم، جراء سياسات الاحتلال المستمرة، المتمثلة بسلب أراضيهم وتهجيرهم، والهادفة إلى الاستيطان والتهويد والسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة.

من جهة ثانية، تبدأ اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان غدًا (الثلاثاء)، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال دورتها العادية (45) برئاسة رئيس اللجنة أسامة الذويخ، وحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة، ومشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة.

وأشارت الدكتورة أبو غزالة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة تتصدر جدول أعمال الدورة (45) من خلال ثلاثة بنود، تتناول أوضاع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، وسبل ضمان وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال.