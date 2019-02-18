شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بتفجيرين استهدفا مدينة إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

قتل 17 شخصاً على الأقل اليوم (الإثنين)، بينهم عشرة مدنيين، جراء تفجيرين متتاليين استهدفا مدينة إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام في شمال غرب سورية، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأورد المرصد "انفجار عبوة ناسفة مزروعة تحت سيارة داخل المدينة، ولدى تجمع الناس في المكان، انفجرت دراجة نارية كانت مركونة في مكان قريب، ما تسبب بمقتل 17 شخصاً بينهم عشرة مدنيون وإصابة 25 آخرين بجروح.