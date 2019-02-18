شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بتفجيرين استهدفا مدينة إدلب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)قتل 17 شخصاً على الأقل اليوم (الإثنين)، بينهم عشرة مدنيين، جراء تفجيرين متتاليين استهدفا مدينة إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام في شمال غرب سورية، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأورد المرصد "انفجار عبوة ناسفة مزروعة تحت سيارة داخل المدينة، ولدى تجمع الناس في المكان، انفجرت دراجة نارية كانت مركونة في مكان قريب، ما تسبب بمقتل 17 شخصاً بينهم عشرة مدنيون وإصابة 25 آخرين بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى بتفجيرين استهدفا مدينة إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.