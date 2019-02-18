كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: حجب صفحات قناة "آر تي" على "فيسبوك" غير مقبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر حجب صفحات قناة "آر تي" على "فيسبوك" أمرا غير مقبولا مشيرة إلى أن في ذلك انتهاك لحرية التعبير.

وعمدت إدارة شركة "فيسبوك" مؤخرا إلى حجب صفحات عدة لبرامج تابعة لقناة "RT" بعد تقرير لقناة "سي إن إن" الأمريكية حول هذه الصفحات التابعة للقناة الروسية.

وأعلنت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي، مارجريتا سيمونيان، أن حجب عدد من الحسابات بواسطة "فيسبوك" هو مواجهة جيوسياسية مفتوحة.

وعلقت سيمونيان على هذا الأمر قائلة: "لمرة جديدة تعاطت وكالة (سي إن إن) الأمريكية كمساعد للخارجية الأمريكية والناتو وبرهنت علاقتها بهم وكذلك تفعل شركة فيسبوك التي من الواضح أنها تدعم هذه الأطراف وتساندها".