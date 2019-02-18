كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غنيمات": الأردن لن تقبل بتسويات منقوصة للقضية الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، أن بلادها لن تقبل أي تسويات تخالف مبادئها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريح لغنيمات حول مشاركة بلادها في اجتماع تشاوري دعا إليه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني لبحث "سبل كسر جمود في العملية السلمية".

وأكدت غنيمات أن الأردن لن يتوانى عن دعم القضية الفلسطينية في مختلف المحافل وصولاً إلى حلها وفقاً للمعاهدات والقرارات والأعراف الدولية.

ويشارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء، في اجتماع تشاوري دعا إليه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني لبحث "سبل كسر جمود في العملية السلمية"، حسب بيان صحفي للوزارة.

الناطق باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة قال إن وزير الخارجية يحمل إلى الاجتماع موقف الأردن الثابت أن "حل الدولتين الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في المنطقة".

ويعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين وفرنسا والسويد وبلغاريا وإسبانيا وقبرص، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية.