كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل يمني: جماعة الحوثي تدفع المجتمع اليمني لحمل السلاح واللجوء إلى العنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عارف الصرمي، المحلل السياسي اليمني، إن الشعب اليمنى يتمنى أن تنخرط جماعة الحوثي بالعمل السياسي وأن تتدبر ما تفعل على أن تكون شريكة في إدارة ضفة اليمن، جاء ذلك تعقيبًا على وجود توافقا أوليا تم التوصلٌ إليه حول المرحلة الأولى لإعادة الانتشار بمدينة الحديدة اليمنية، كما تم وضعُ خطوط عريضة لتنفيذ المرحلة الثانية، وآلية المراقبة والتنفيذ للفترة المقبلة.

وأضاف الصرمي، خلال مداخلته مع الإعلامية داليا نجاتي، بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أن المبعوث الأممي والمجتمع الدولي أمام مسرحية جديدة من جماعة الحوثيين، موضحًا أنه لا يبدو أن جماعة الحوثي جاهزة للسلم أو الحوار أو تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أن جماعة الحوثي تدفع المجتمع اليمني لحمل السلاح واللجوء إلى العنف.