كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل فلسطيني: اقتطاع إسرائيل رواتب الأسرى وأسر الشهداء محاولة لتقويض السلطة الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن ما يحدث على الساحة الفلسطينية الان هو محاولة لتقويض السلطة الفلسطينية سياسيًا ، جاء ذلك تعقيبًا على إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، ولوحت باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكانت الرئاسة الفلسطينية أعربت عن رفضها القرار، معتبرة إياه بمثابة قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني

وأضاف حرب خلال مداخلته مع الإعلامي حازم الزميلي، بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على رواتب الموظفين خلال الثلث الأول من كل شهر، لافتًا إلى أنه سيكون هناك ركود اقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة في حالة عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب الموظفين.

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن ما لجأت له حكومة الاحتلال الإسرائيلي سيخلق أزمة اقتصادية وسياسية جديدة على الساحة الفلسطينية، موضحًا أن اقتطاع إسرائيل رواتب الاسرى واسر الشهداء يصب في مصلحة ناتنياهو لكسب أكبر عدد من أصوات الناخبين في الانتخابات القادمة.