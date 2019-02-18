أمزازي ينحني لسحابة احتجاجات “20 فبراير” ويؤجل لقاء النقابات لأسبوع

يرتقب أن تخرج جل النقابات التعليمية، يوم الأربعاء المقبل، في مسيرات تزامنا مع الذكرى الثامنة لحراك “20 فبراير”، وخوض إضراب في قطاع التعليم، بينما يتفادى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، لقاء الكتاب العامين للنقابات التعليمية، في جو الاحتقان، والتعبئة للاحتجاج، الذي تعرفه الساحة التعليمية.

وقالت مصادر نقابية إن الكتاب العامين للنقابات التعليمية الست، تلقوا، صباح اليوم الاثنين، اتصالا من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لإخبارهم بتأجيل اللقاء، الذي كان من المرتقب أن يجمعهم بأمزازي، بعد ظهر اليوم، “لأسباب طارئة”، محددين موعدا جديدا، مطلع الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته، ينتظر أن يخرج أساتذة “الزنزانة 9” في مسيرة احتجاجية، وخوض إضراب، ابتداء من اليوم، وعلى مدى أسبوع كامل، للمطالبة بتدخل عاجل في ملفهم.

ودعت النقابات التعليمية، في بلاغ مشترك، كافة العاملين في قطاع التعليم، للمشاركة في الإضراب الوطني، في 20 من شهر فبراير الجاري، والنزول في مسيرة ينتظر أن تجوب شوارع وسط العاصمة الرباط، احتجاجا على ما وصفته بالسياسات الحكومية “اللاشعبية”، التي تستهدف ما تبقى من المكتسبات، حسب المصدر ذاته.