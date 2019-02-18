في رسالة للملك محمد السادس.. بوتفليقة يتجاهل دعوة المغرب لحل الخلافات الثنائية

وجه الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء أمس الأحد، رسالة جديدة إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس اتحاد المغرب العربي، مؤكدا فيها أن الذكرى “محطة لتقييم مسيرة الاتحاد المغاربي، وتطوير منظومة العمل القائمة وفقا لمقتضيات الظروف الراهنة”.

الرسالة، التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، التي وجه بوتفليقة مثلها لكل زعماء الدول المغاربية، قال فيها رئيس الجارة الشرقية “يسعدني، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس اتحاد المغرب العربي، أن أزف إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، أسمى أحر التهاني، مقرونة بأخلص التمنيات، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يمدكم، وكافة الأسرة الملكية الشريفة بموفور الصحة والهناء، ويحقق للشعب المغربي الشقيق أطراد التقدم والإزدهار تحت قيادتكم الرشيدة”.

وأضاف بوتفليقة أن هذه الذكرى “الغالية على قلوبنا سانحة نستذكر فيها ما يربط الشعوب المغاربية من أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار، وما تتقاسمه من القيم الحضارية السامية والمصير المشترك، وهي محطة تفرض علينا تقييم مسيرة الاتحاد المغاربي، وتطوير منظومة العمل القائمة، وتكييفها وفقا لمقتضيات الظروف الراهنة، بما يسهم في تعزيز صرح الاتحاد، ودعمه”.

وفيما تجاهلت رسالة بوتفليقة الرد على المبادرة الملكية، التي كان قد أعلن عليها في ذكرى المسيرة الخضراء، التي مد فيها الملك محمد السادس يده للجزائر، داعيا إياها إلى فتح فضاء مشترك للحوار بين البلدين، وحل الاشكالات العالقة، اكتفى بوتفليقة في رسالته بالحديث عن “تمسك الجزائر الثابت ببناء اتحاد المغرب العربي، باعتباره خيارا استراتيجيا، ومطلبا شعبيا، وحرصها على النهوض بمؤسساته، وتنشيط هياكله، بما يمكن دولنا من الذود عن مصالحها المشتركة، ورفع التحديات المتزايدة، والاستجابة لطموحات وتطلعات كل الشعوب المغاربية في المزيد من الوحدة والتكامل والإندماج”.