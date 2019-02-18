في سابقة من نوعها، عمد عدد من المهاجرين، المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، إلى إطلاق حملة تنظيف أزقة، وأحياء مدينة مكناس، بدل ممارسة التسول، ومزاحمة السائقين في ملتقيات الطرق، وبجوار إشارات المرور الضوئية.
المبادرة، التي استحسنها سكان المدينة، انطلقت من أحياء مرجان، والبساتين، والهديم، وانخرط فيها عدد من المهاجرين الأفارقة، الذين فضلوا ممارسة دورهم الاجتماعي، مقابل ما يجود عليهم به المواطنون.
موقع “اليوم24” عاين مهاجرين في شكل مجموعات، من بينهم نساء، ينظفون الأزقة المجاورة للسوق المركزي في حي البساتين، وشوارع مجاورة، لأجل الحصول على دراهم معدودة، تكفيهم شر التسول.
ظاهرة تنظيف شوارع المدينة، سبقتها ظاهرة “الحلقة”، التي دأب على إحيائها مهاجرون أفارقة في ساحة الهديم الأثرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فن “الحلقة”.. مهاجرون أفارقة يكنسون شوارع مكناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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