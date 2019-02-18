إدلب: مقتل 13 شخصًا غالبيتهم مدنيون في تفجيرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 13 شخصًا على الأقل، اليوم الإثنين، بينهم عشرة مدنيين، جراء تفجيرين متتاليين استهدفا مدينة إدلب في شمالي غرب سورية، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأورد المرصد "انفجار عبوة ناسفة مزروعة تحت سيارة داخل المدينة، ولدى تجمع الناس في المكان، انفجرت دراجة نارية" كانت مركونة في مكان قريب، ما تسبب بمقتل "13 شخصًا بينهم عشرة مدنيون وإصابة 25 آخرين بجروح".

بينما أوضح مركز إدلب الإعلامي، وهو تنسيقية من النشطاء، أن التفجيرين قتلا 10 أشخاص وأصابا العشرات.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن شهود عيان، مقتل 9 مدنيين وإصابة 37 آخرين، الإثنين، في انفجار سيارتين مفخختين في مدينة إدلب السورية.

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وأضاف أن السيارتين المفخختين انفجرتا على التوالي، في حي القصور، أحد أكثر الأحياء ازدحامًا وسط مدينة إدلب.

وقال مدير الدفاع المدني في إدلب، مصطفى الحاج يوسف، إن الانفجار الأول وقع بعد ظهر الإثنين، في حي القصور، فيما وقع الانفجار الثاني بعد وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الانفجار.

وأضاف الحاج يوسف، أن 9 مدنيين لقوا مصرعهم، وأصيب 37 آخرين، جراء الانفجارين.