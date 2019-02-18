تل السبع: وفاة طفل استنشق غازا ساما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي الطالب معتز الحمدات (12 عاما) من قرية تل السبع، في النقب، متأثرًا بإصابته إثر تنفسه غازًا سامًا.
وكان الحمدات قد نقل إلى مستشفى "سوروكا " في مدينة بئر السبع، الأول من أمس، السبت، وهو فاقد للوعي ومتوقف عن التنفس، إثر استنشاقه الغاز داخل منزله.
وأعلن الطاقم الطبي في "سوروكا"، عن وفاة الطفل، متأثرًا بإصابته، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، ظهر اليوم، الإثنين.
وقالت الشرطة إنه "لا خلفية جنائية للحادثة"، وأشارت إلى أن "التحقيقات في الحادثة مستمرة" .
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