مصادر: تمسك الطيبي بمطلب رئاسة المشتركة يقلل فرص تشكيلها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت مصادر مطلعة اليوم، الإثنين، أن تمسك أحمد طيبي بمطلب رئاسة القائمة المشتركة يقلل من فرص إعادة تشكيلها.

وسيجتمع ممثلو مركبات المشتركة الأربعة في محاولة أخرى لإنقاذ القائمة وخوض الانتخابات سوية، وذلك في مدينة عكا مساء اليوم، الإثنين.

واتفق التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية ظهر اليوم، الإثنين، على خوض الانتخابات البرلمانية على أساس مبدأ الندية، والسعي معا لإعادة تشكيل القائمة المشتركة.

وعادت المركبات الأربعة للقائمة المشتركة (التجمع، الجبهة، الإسلامية الجنوبية، العربية للتغيير) لإجراء مفاوضات من أجل إعادة تشكيل القائمة المشتركة استعدادا لخوض انتخابات الكنيست المزمع إجراؤها في تاريخ 9 نيسان/ أبريل المقبل، بعد اجتماع ممثلي مركبات القائمة المشتركة الأربعة مساء أمس، الأحد، في الناصرة بهدف إعادة تشكيل المشتركة وخوض مركباتها في قائمة واحدة وموحدة، دونَ نتائج أو تقدم.

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وتمر القائمة المشتركة في أزمة بعدما أعلنت "العربية للتغيير"، برئاسة أحمد طيبي، الانشقاق عن المشتركة، دون أن يبلغ شركاءه في المشتركة بأسباب ذلك، بحسب ما قالت مكوّنات المشتركة لـ"عرب 48"، بالإضافة إلى أنهم سمعوا مطالبه من الإعلام بعد إعلانه الانشقاق عن المشتركة.

وتتواصل المباحثات والمفاوضات على أكثر من مستوى في الأيام الأخيرة استعدادًا للانتخابات البرلمانية.

يذكر أن الخميس المقبل هو آخر موعد لتقديم القوائم الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية.