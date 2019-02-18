شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في محافظة صعدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني الليلة الماضية من تحرير مناطق جديدة في جبهة مران غربي محافظة صعدة شمال اليمن.

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وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني حررت قرى “السلام”، و”أم عقال”، و “المنعيرة”، و”الجلاح”، وصولاً إلى وادي “المنزالة”، ووادي “ليه”، بالإضافة إلى معسكر “الكامب البريطاني”، عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأسفرت تلك المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وفي ذات السياق، طهّرت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني وادي “المشابيح” من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي قبل فرارها.