الارشيف / اخبار العالم

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في محافظة صعدة

0 نشر
محمد النحاس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في محافظة صعدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني الليلة الماضية من تحرير مناطق جديدة في جبهة مران غربي محافظة صعدة شمال اليمن.

Advertisements

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني حررت قرى “السلام”، و”أم عقال”، و “المنعيرة”، و”الجلاح”، وصولاً إلى وادي “المنزالة”، ووادي “ليه”، بالإضافة إلى معسكر “الكامب البريطاني”، عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأسفرت تلك المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وفي ذات السياق، طهّرت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني وادي “المشابيح” من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي قبل فرارها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في محافظة صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا