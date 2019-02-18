شكرا لقرائتكم خبر عن سجين يقتحم سيارة لإنقاذ طفلة محبوسة داخلها والان نبدء بالتفاصيل

استخدم سجين في ولاية فلوريدا مهاراته الخاصة ليقتحم سيارة متوقفة وينقذ طفلة عمرها عام واحد حُبست بداخلها ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

وتمكن السجين وأربعة آخرين من رفاقه المدانين بجرائم من مستوى منخفض في مقاطعة باسكو بالقرب من تامبا في فلوريدا من اقتحام السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) يوم الخميس الماضي لإنقاذ الطفلة التي حبست بالداخل بطريق الخطأ ،وفقا لقناة "كيه.إيه.بي.سي-تي.في" التابعة لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وسجلت شادو لانتري ،والدة الطفلة، عملية الإنقاذ في مقطع فيديو ونشرته على فيسبوك.

وأظهر مقطع الفيديو الأشخاص الخمسة يرتدون زي السجن ويستخدمون شماعة ملابس لفتح قفل السيارة.