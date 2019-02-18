نواب بريطانيون : مواقع التواصل "عصابات رقمية"

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وأعلن رئيس لجنة الانترنت والثقافة والاعلام والرياضة في مجلس العموم داميان كولنز أنه "يجب تعديل ميزان القوى بين تلك المنصات والرأي العام بشكل جذري. عصر التنظيم الذاتي غير المناسب يجب أن ينتهي".
وأضاف "يجب تنظيم حقوق المواطنين قانونياً، مع الطلب من شركات التكنولوجيا الالتزام بقواعد سلوك منصوص عليها بقانون يقره البرلمان، ويشرف عليها منظّم مستقلّ".
وشكّل فيسبوك منذ عدة أشهر هدفاً لهذه اللجنة، في إطار تحقيقها بظاهرة "الأخبار الزائفة" وأثرها على آخر عمليات اقتراع في بريطانيا، ومن بينها الاستفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2016.
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