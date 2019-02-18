شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة 7 نواب من العمال البريطاني بسبب «بريكست» والان نبدء بالتفاصيل

استقال سبعة نواب من حزب العمال البريطاني المعارض اليوم الاثنين بسبب نهج زعيمه جيريمي كوربين فيما يتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وخلاف بشأن «معاداة السامية»، وقالوا إن الحزب "اختطفته الألاعيب السياسية لليسار المتطرف".ويؤكد رحيل هذه المجموعة الصغيرة من النواب الغضب المتزايد من إحجام كوربين عن تغيير استراتيجيته الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد وبدء حملة للمطالبة بإجراء استفتاء ثان على عضوية البلاد في التكتل.

وقال النائب كريس ليزلي في مؤتمر صحفي "لم يعد حزب العمال الذي انضممنا إليه وشاركنا في حملات من أجله ووثقنا فيه كما كان. فعلنا كل ما في وسعنا لإنقاذه لكن الآن اختطفته الألاعيب السياسية لليسار المتطرف.ومع بقاء 39 يوما فقط على خروج بريطانيا من الاتحاد في أكبر تحول في سياستها الخارجية والتجارية منذ أكثر من 40 عاما، مزقت الانقسامات بشأن الخروج المسرح السياسي لتتحطم الخطوط التقليدية بين الأحزاب وتتشكل ائتلافات جديدة من اليسار واليمين. وأضاف "باتت الأدلة على خيانة حزب العمال لأوروبا واضحة للجميع. يتيح المجال لهذه الحكومة فعلا للخروج من الاتحاد الأوروبي".