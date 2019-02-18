شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة 7 نواب من العمال البريطاني بسبب «بريكست» والان نبدء بالتفاصيل
وقال النائب كريس ليزلي في مؤتمر صحفي "لم يعد حزب العمال الذي انضممنا إليه وشاركنا في حملات من أجله ووثقنا فيه كما كان. فعلنا كل ما في وسعنا لإنقاذه لكن الآن اختطفته الألاعيب السياسية لليسار المتطرف.ومع بقاء 39 يوما فقط على خروج بريطانيا من الاتحاد في أكبر تحول في سياستها الخارجية والتجارية منذ أكثر من 40 عاما، مزقت الانقسامات بشأن الخروج المسرح السياسي لتتحطم الخطوط التقليدية بين الأحزاب وتتشكل ائتلافات جديدة من اليسار واليمين. وأضاف "باتت الأدلة على خيانة حزب العمال لأوروبا واضحة للجميع. يتيح المجال لهذه الحكومة فعلا للخروج من الاتحاد الأوروبي".
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة 7 نواب من العمال البريطاني بسبب «بريكست» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.