شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين : ارتفاع مصابي «الحصبة» إلى 136 شخصا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت بيانات الوزارة أن عدد الحالات المصابة في أنحاء البلاد بلغت 8443 حتى 16فبراير الجاري، أي نحو ضعف العدد الذي تم تسجيله منذ آخر تحديث الأسبوع الماضي.
وأضافت الوزارة أن من بين الضحايا الـ136، 40% تتراوح أعمارهم بين عام وأربعة أعوام.
وقد كثفت السلطات من مناشدتها للآباء بتطعيم أطفالهم ضد الحصبة، في ظل مخاوف ناجمة عن حملة مثيرة للجدل للتطعيم ضد حمى الضنك.
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