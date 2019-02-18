مسؤول يكشف أعداد الدواعش المحتجزين لدى الأكراد بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول كردي، الإثنين، إن إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين وعددهم 800 علاوة على 1500 طفل و700 زوجة يمثلون قنبلة موقوتة، ومن الممكن أن يهربوا خلال هجوم على المنطقة الكردية.

وأضاف عبد الكريم عمر، أحد مسؤولي شؤون العلاقات الخارجية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد، أن السلطة بقيادة الأكراد لا يمكنها تحمل العبء وحدها، ولا توجد سجون كافية لكل إرهابي تنظيم داعش الإرهابي، لافتا إلى أن أعداد المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية من الدواعش الأجانب وأسرهم في شمال سوريا تتزايد بالعشرات يوميا.

وأوضح أن السلطات بقيادة الأكراد لن تفرج عن إرهابيي داعش المحتجزين لكن يتعين على دولهم بذل مزيد من الجهد لاستعادتهم مرة أخرى وتحمل مسؤوليتهم.

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كان الأكراد السوريون دعوا الأوروبيين إلى "عدم التخلي عنهم"، بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، والمساهمة في تأسيس قوة دولية في شمال شرق سوريا في مواجهة تركيا.

وحذر ألدار خليل أحد أبرز القياديين الأكراد من أن "تلك الدول لديها التزامات سياسية وأخلاقية، إذا لم يفوا بها، فهم يتخلون عنا".

ودعا خليل فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، خصوصا، إلى أن تعمل لصالح نشر قوة دولية في سوريا فور انسحاب القوات الأمريكية منها.