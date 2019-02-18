انت الان تتابع بولندا تستدعي سفيرة تل أبيب لـ«توبيخها» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ذكرت وكالة أنباء الأناضول، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الخارجية البولندية استدعت سفيرة تل أبيب "أنا أزاري" للتوبيخ على خلفية تصريحات للقائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، وذلك بعد 3 أيام من استدعائها، الجمعة، إثر تقارير عن تعليقات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدت وكأنها اتهام للبولنديين بالتواطؤ في المحرقة النازية، إذ نقلت صحف إسرائيلية عن نتنياهو قوله "البولنديون تعاونوا مع النازيين ولا أعلم عن أي شخص تمت مقاضاته عن مثل هذا القول".

وصرح رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي، اليوم الإثنين، بأن مسئولين بولنديين قد يلغون زيارتهم المقررة لإسرائيل، بسبب تصريحات نتنياهو، وذلك بعدما ألغى رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي زيارته لإسرائيل. وأشار رئيس المكتب، إلى ما وصفه بأنه تصريح جديد "مخز" لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مضيفا في تصريح

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