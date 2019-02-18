انت الان تتابع القبض على 30 شخصا مشتبها في صلتهم بالإرهاب في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

كشفت تقارير رسمية في تركيا اليوم الاثنين عن القبض على نحو 30 شخصا مشتبها في صلتهم بالإرهاب.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التركية الرسمية (أناضول) مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص لهم صلات بحركة الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن والذي تحمله الحكومة التركية المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف .2016

وجاء توقيف هؤلاء الاشخاص في أعقاب واحدة من أكبر حملات الملاحقة التي نفذتها السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب، وأسفرت هذه الحملة في الأسبوع الماضي عن صدور أكثر من 1100 أمر اعتقال.

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وفي حال تجميع كل الأعداد التي أوردتها (أناضول) في تقاريرها الأسبوع الماضي، يكون عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم منذ يوم الاثنين الماضي 800 شخص على الأقل.

وحسب تقرير لوزارة الداخلية التركية، فإن نحو 52 ألف شخص جرى إلقاء القبض عليهم في العام الماضي لمدة وجيزة أو طويلة ولأسباب تتعلق بصلات مزعومة لهم بحركة جولن.