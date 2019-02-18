العقوبات الأميركية تؤخر مشروع طائرة ام-سي 21 الروسية المدنية

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تأخر مشروع بدء انتاج طائرة ام-سي21 الروسية المدنية للرحلات المتوسطة التي كانت تأمل روسيا في أن تنعش قطاع الطيران المدني لديها مدة عام بسبب العقوبات الأميركية وفق ما أعلن رئيس شركة روستك الاثنين.
وقالت سيرغي تشيميزوف لوكالات الأنباء الروسية في ابوظبي "نظراً لتوقف الأميركيين عن توريد المواد المركبة، قررنا الاعتماد على مواد نقوم نحن بانتاجها". وأضاف أن تاريخ بدء الإنتاج التجاري للطائرة "تأخر قليلاً" إلى أواخر 2020 بدلاً من نهاية 2019.
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