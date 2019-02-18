الان تتابع قسد: سجوننا غير قادرة على استيعاب عناصر داعش والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أكدت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أن سجونها غير قادرة على استيعاب عناصر داعش، رافضة الإفراج عن مقاتلي التنظيم.

واعتبرت في بيان لها، اليوم الإثنين، أن مقاتلي داعش المحتجزين وعائلاتهم بمثابة “قنبلة موقوتة”، مبدية خوفها من أي هجوم تركي يؤدي إلى فرار مقاتلي التنظيم المحتجزين لديها.