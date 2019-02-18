الان تتابع التحالف: الحوثيون فقدوا ألف مقاتل خلال أسبوعين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أن السعودية قدمت أكثر من 13 مليار دولار لدعم اليمن منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن هناك تعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني، فضلًا عن مواصلة عمليات الإغاثة واستمرار توفير كل الدعم لإنجاح المساعي الدولية للحل في اليمن.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، أن الانقلاب وغياب الشرعية أديا إلى صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن، مؤكدًا أن العمليات العسكرية النوعية متواصلة في حضرموت وغيرها من المناطق اليمنية.

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وأكد “المالكي”، أنه تم مصادرة أسلحة إيرانية الصنع من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأخرى تابعة للقاعدة في اليمن، مضيفًا أن هناك سعي حثيث للقضاء على القدرة العسكرية للحوثيين وتقليصها.

وتابع: الحوثيون يواصلون اتخاذ المدنيين اليمنيين دروعا بشرية، نافيًا ما تردد من أنباء عن وصول أسلحة أمريكية إلى الحوثيين والقاعدة في اليمن، بجانب مواصلة الميليشيات إطلاق الصواريخ البالستية وزرع الألغام البرية والبحرية، ونشر دبابات وآليات عسكرية قرب المدارس والأحياء السكنية.

وأشار “المالكي”، إلى سلسلة العمليات العسكرية الناجحة التي نفذتها قوات التحالف في مختلف أنحاء اليمن باستهداف مواقع وآليات الميليشيات الحوثية، وما سبقها من رصد عمليات انتشار واختباء عناصر حوثية قبل استهدافها بمروحيات الأباتشي، موضحًا أن الحوثيين فقدوا نحو ألف عنصر مقاتل خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد مواصلة قوات التحالف دعم العمليات البرية للجيش اليمني باتجاه مران، فضلًا عن توفير توفير كل الدعم لإنجاح المساعي الدولية للحل في اليمن، مشددًا على أن قوات التحالف ملتزمة بأهدافها الرئيسة وعلى رأسها إعادة حكم الشرعية إلى اليمن، وكذلك أمن المدنيين اليمنيين رغم الانتهاكات الحوثية لسلامتهم، فضلًا عن الاستمرار في دعم أفراد قبيلة حجور في مواجهة الميليشيات الحوثية.