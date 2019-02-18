شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف أمام البرلمان: أموال الوقف مخصصة للإنسانية وليس للمسلمين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه من خلال الشراكات القائمة من خلال الاتحاد بين الدول الأعضاء تقوم الدول الغنية التى تملك أوقافا وتصرف على فقرائها من مصادر أخرى بجانب الوقف، بتوجيه أموال الوقف إلى خدمة الإنسانية.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اليوم والتى تناقش الوقف العربي، أن "تلك الدول بدأت تخصصها للإنسانية ليس فقط للدول الإسلامية خاصة لدول أفريقيا".

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وأشار جمعة إلى أن اتحاد الأوقاف العربية يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية، موضحا :" لدينا تجارب جيدة وكل دول العالم تجد فى الوقف مجالا خصبا للصرف على التعليم والصحة"