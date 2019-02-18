شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف أمام البرلمان: أموال الوقف مخصصة للإنسانية وليس للمسلمين فقط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه من خلال الشراكات القائمة من خلال الاتحاد بين الدول الأعضاء تقوم الدول الغنية التى تملك أوقافا وتصرف على فقرائها من مصادر أخرى بجانب الوقف، بتوجيه أموال الوقف إلى خدمة الإنسانية.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اليوم والتى تناقش الوقف العربي، أن "تلك الدول بدأت تخصصها للإنسانية ليس فقط للدول الإسلامية خاصة لدول أفريقيا".
وأشار جمعة إلى أن اتحاد الأوقاف العربية يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية، موضحا :" لدينا تجارب جيدة وكل دول العالم تجد فى الوقف مجالا خصبا للصرف على التعليم والصحة"
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف أمام البرلمان: أموال الوقف مخصصة للإنسانية وليس للمسلمين فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.