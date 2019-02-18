مسؤول كردي: أسرى تنظيم "داعش" وعوائلهم يمثلون قنبلة موقوتة

لفت مسؤول كردي في تصريح لوكالة "​رويترز​" للأنباء إلى ان "800 من مقاتلي تنظيم "داعش" في الأسر و1500 من أطفالهم و700 من زوجاتهم يمثلون ​قنبلة​ موقوتة يمكنهم الهروب في أي هجوم"، مشيراً إلى أن "المسلحين الدواعش وعائلاتهم الأسرى لدى "​قوات سوريا الديمقراطية​" يتزايدون بشكل يومي".

وشدد على أنه "لن يطلق سراح أسرى "داعش" وأن على دولهم العمل على إعادتهم"، مشيراً إلى أن "قسد" لا يمكن أن تتحمل المسؤولية وحدها، وأن عدد السجون غير كاف لكل هؤلاء المسلحين من "داعش".