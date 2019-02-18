ليبرمان يدعو للعودة إلى سياسة الاغتيالات في غزة

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ​أفيغدور ليبرمان​ أن "قادة البلاد يعلمون جيدا أن المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه، لكنهم يفضلون دفن رؤوسهم في الرمال لأسباب انتخابية"، مشيراً إلى أن "التظاهرات في ​قطاع غزة​ لم تعد تجري فقط في أيام الجمعة"، لافتاً إلى "وقوع حادث عنيف مساء أمس الأحد، انتهى بإصابة أحد العسكريين الإسرائيليين".

وأكد أنه لا مجال للانتظار، مضيفا: "يجب أن نأخذ زمام المبادرة مرة أخرى، وندمر البنية التحتية للإرهاب، ونجدد ​سياسة​ الاغتيالات في غزة".