المرصد السوري: تفجيرا إدلب خلفا 13 قتيلا على الأقل معظمهم مدنيون

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 13 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين نتيجة انفجار سيارتين مفخختين في مدينة إدلب شمال سوريا.
وكانت وكالة "سبوتنيك" قد ذكرت أن انفجارين عنيفين هزا مدينة إدلب بفارق 3 دقائق فقط فصلت بين الانفجارين الأول والثاني، ليتبين بعدها أنهما ناجمان عن عبوة ناسفة مزروعة في سيارة وعن سيارة مفخخة ضربت منطقة القصور جنوب مدينة إدلب.
وأوضحت أن الإنفجارين وقعا بالقرب من أحد المقرات الرئيسية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً).
ولفتت المصادر في المدينة إلى أنه كان من المقرر أن يعقد اجتماع ضمن هذا أحد المقرات يضم قياديين في الصف الأول ومن بينهم القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام" المدعو "أبو محمد الجولاني".
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