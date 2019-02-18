الجبير: أستغرب من توجيه اتهام لباكستان بالضلوع في هجوم بإيران

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عن "استغرابه من توجيه إيران اتهاما لباكستان بالضلوع في الهجوم الذي استهدف الحرس الثوري الإيراني"، مشيراً إلى "اننا نتعاون مع بعضنا، ونسعى إلى التغلب على المشاكل في المنطقة، وهناك رغبة في توطيد وتوسيع هذه العلاقات التاريخية".
وأشار إلى أن "الإرهاب، العدو المشترك، وأن باكستان والسعودية والولايات المتحدة تعمل سويا لمكافحة ذلك الخطر"، لافتاً إلى أن "إيران ملاذ الإرهابيين، وهي آخر الدول التي يمكن أن تتهم الآخرين بالإرهاب".
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