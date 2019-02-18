وزير خارجية عمان: ما يجري بيننا وبين إسرائيل ليس تطبيعا

نفى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أن يكون هناك أي تطبيع مع ​إسرائيل​، مشيرا إلى أن "ما يجري هو عملية سلمية لإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية تضمن ​حقوق الفلسطينيين​ ومصالح الجميع".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​ في ​موسكو​، لفت إلى "أننا لا نتفاوض نيابة عن أحد، ولكننا نستجيب لمن يطلب منا المساهمة في تهيئة ظروف معينة".

ورأى أن "قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة شرط لأية عملية سلام وفق القرارات والمرجعيات الدولية النافذة"، مشددا على "ضرورة خلق ظروف جديدة وبلورة وسائل ونظرة جديدتين لتحقيق تسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل مبنية على أساس حل الدولتين".

وفي الشأن السوري، ثمن بن علوي الدور الروسي في حل أزمة ​سوريا​، ودعا إلى "عودة سوريا إلى مكانتها في ​العالم العربي​ و​جامعة الدول العربية​، باعتبارها أحد مؤسسي المنظمة"، مشيرا إلى أن "مواقف بعض الأطراف العربية تعرقل عملية العودة هذه".