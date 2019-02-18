قرقاش: الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخراجية أنور قرقاش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالاضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية"، مشيراً إلى أن "الازمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم".
واعتبر أنه "في هذا السياق، يستمر تخبط الدوحة ولا شك ان مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدأي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض، هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح".
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