تسيبي ليفني تعلن اعتزالها العمل السياسي وعدم مشاركة حزبها بالإنتخابات

أعلنت وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني عن اعتزالها العمل السياسي وعدم مشاركة حزبها بالإنتخابات المقبلة للكنيست.
وأوضحت ليفني، خلال مؤتمر صحفي، "أنني دفعت ثمن مواقفي الواضحة، وقد دفعت عائلتي الثمن أيضا"، مشيرة إلى "أنني أضع نفسي اليوم جانباً وكذلك حزي السياسي".
واعتبرت أنه "لدي القوة الكافية للإستمرار في الكفاح، لكننا لا نملك القوة السياسية الكاملة التي تساعدنا على إكمال طريقنا، وأنا لن أسلمح نفسي إذا تم إهدار صوت الأحرار".
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