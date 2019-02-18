بوتفليقة يدعو لتغليب مصلحة الجزائر والحفاظ على أمنها

دعا الرئيس الجزائري ​عبد العزيز بوتفليقة​، شعبه إلى "تغليب مصلحة البلاد على رغم تنوع الأفكار للحفاظ على استقلالها وأمنها"، مناشداً الجميع إلى "تغليب مصلحة الجزائر على تنوع الأفكار كلما تعلق الأمر بالحفاظ على استقلالنا السياسي والاقتصادي و​الأمن​ي".

وأشار إلى الأمن والاستقرار الذي تعيشه بلاده بفضل مجهودات ​الجيش​، لافتاً إلى أن "أمن الجـزائر لا يتطلب القوة الـمسلحة فحسب، بل يتطلب كذلك الوعي والوحدة، والعمل والتوافق الوطني".