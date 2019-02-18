بوتفليقة يدعو لتغليب مصلحة الجزائر والحفاظ على أمنها

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، شعبه إلى "تغليب مصلحة البلاد على رغم تنوع الأفكار للحفاظ على استقلالها وأمنها"، مناشداً الجميع إلى "تغليب مصلحة الجزائر على تنوع الأفكار كلما تعلق الأمر بالحفاظ على استقلالنا السياسي والاقتصادي والأمني".
وأشار إلى الأمن والاستقرار الذي تعيشه بلاده بفضل مجهودات الجيش، لافتاً إلى أن "أمن الجـزائر لا يتطلب القوة الـمسلحة فحسب، بل يتطلب كذلك الوعي والوحدة، والعمل والتوافق الوطني".
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