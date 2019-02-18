بيسكوف: أميركا ستبقي على تواجدها بسوريا حتى بعد انسحاب جيشها

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ أنه "من المرجح أن يحتفظ الأميركيون بوجودهم بطريقة أو بأخرى، وحتى بعد سحب قواتهم من ​سوريا​".

وفي حديث حصفي، لفت إلى أن "قضية سحب ​القوات​ تثير عدة تساؤلات بينها، هل ستحل محلها قوات من دول أخرى؟"، مشيراً إلى أن "عدم الوضوح في قضية انسحاب ​القوات الأميركية​، لن يساعد على حل ​الأزمة السورية​".

وأوضح أنه "على سبيل المثال، رئيسنا رئيس بالفعل، يفعل ما يقول، ويتصرف بشكل يجعل الآخرين يفعلون ما يقول. ​الولايات المتحدة​ في أزمة عميقة، ونحن نفهم الصعوبات التي تواجهها، لكننا كذلك ننتظر بفارغ الصبر".