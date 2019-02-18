أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه "من المرجح أن يحتفظ الأميركيون بوجودهم بطريقة أو بأخرى، وحتى بعد سحب قواتهم من سوريا".
وفي حديث حصفي، لفت إلى أن "قضية سحب القوات تثير عدة تساؤلات بينها، هل ستحل محلها قوات من دول أخرى؟"، مشيراً إلى أن "عدم الوضوح في قضية انسحاب القوات الأميركية، لن يساعد على حل الأزمة السورية".
وأوضح أنه "على سبيل المثال، رئيسنا رئيس بالفعل، يفعل ما يقول، ويتصرف بشكل يجعل الآخرين يفعلون ما يقول. الولايات المتحدة في أزمة عميقة، ونحن نفهم الصعوبات التي تواجهها، لكننا كذلك ننتظر بفارغ الصبر".
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: أميركا ستبقي على تواجدها بسوريا حتى بعد انسحاب جيشها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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