النشرة: الأمن العام أقفل محلا لأحد السوريين في تمنين

افاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ ان "دورية من المديرية العامة للامن العام اقفلت محلا لاحد السوريين لبيع الاحذية والالبسة والادوات المنزلية على طريق عام ​بلدة تمنين​ الفوقا وجاءت عملية الاقفال بناء لاشارة المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي كمال المقداد".

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