تمكنت دورية من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات في خراج بلدة مشمش - عكار، وبعد عملية رصد ومتابعة، من توقيف 4 أشخاص أجانب كانوا يستقلون سيارة مرسيدس.
وحين حاول أحدهم الفرار "م.ح - سوري "، أطلق عناصر الدورية النار بإتجاهه في محاولة لتوقيفه فأصيب في ساقه وتم نقله إلى مستشفى الحبتور في حرار للمعالجة.وأحيل الموقوفون جميعا إلى القضاء المختص وذلك بجرم الدخول بطريقة غير شرعية وتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر الحدود البرية، والتحقيقات متواصلة بإشراف القضاء المختص
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف 4 سوريين بعكار وإصابة أحدهم أثناء محاولته الفرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.