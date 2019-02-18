سعد بحث ووفد حزب الله الأوضاع في صيدا والجنوب

بحث الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ مع وفد من "​حزب الله​" الأوضاع العامة في ​لبنان​، ولا سيما في منطقة صيدا و​الجنوب​ اضافة الى الأوضاع المعيشية والخدماتية وما يشوبها من مشاكل وأزمات.

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