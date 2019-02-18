كرامي للجنة مرفأ طرابلس: نرفض نقل البضائع من مرفأ طرابلس الى بيروت للكشف عليها

استقبل رئيس "​تيار الكرامة​" النائب ​فيصل كرامي​، اللجنة المنبثقة من عائلة مرفأ ​طرابلس​ حيث شرح له "الأضرار التجارية والاقتصادية التي يمكن ان تنتج من تحويل أي إرسالية للكشف عليها من ​مرفأ طرابلس​ الى مرفأ ​بيروت​"، مؤكدا أن "البيان الصادر عن مديرية ​الجمارك​ والقائل انه ليس هناك إلا كشاف واحد هو ادعاء غير صحيح مع وجود خمسة موظفين جمركيين يملكون الصلاحية القانونية للقيام بأعمال الكشف".

وشدد الوفد لكرامي على أن "كل العناصر الجمركية الإدارية والعسكرية في مرفأ طرابلس هي من أكفأ العناصر في ​لبنان​ وقادرة على القيام بمهامها الجمركية بشفافية وكفاءة وضبط ضمن الأنظمة المرعية الإجراء".

وشكر الوفد لكرامي "وقوفه الدائم مع المرفأ، ومحافظته على مسيرة دولة الرئيس المرحوم ​عمر كرامي​ في المتابعة الدائمة والحثيثة لكل ما من شأنه تطوير مرفأ طرابلس وتنميته".

بدوره، اكد كرامي للوفد وقوفه الى جانب عائلة المرفأ "في مطالبها المحقة"، مشيراً إلى "اننا نرفض رفضا تاما نقل أي بضائع تأتي الى طرابلس للكشف عليها في بيروت، وان اي تماد في هذا المجال لا يمكن ان يفسر الا في إطار المؤامرة على طرابلس ومرفئها"، واعدا ب"متابعة الموضوع مع كل المسؤولين في ​وزارة المال​ والجمارك".