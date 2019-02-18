شهيب وعد الأساتذة الثانويين المتمرنين بمتابعة الدرجات الست مع الحريري

اجتمع وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ مع رئيس رابطة أساتذة ​التعليم الثانوي​ الرسمي ​نزيه جباوي​، على رأس وفد ضم عددا من أعضاء الرابطة ومجموعة كبيرة من الأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي، من الذين أنهوا شهادة الكفاءة في التعليم من كلية التربية في ​الجامعة اللبنانية​، وكانوا دعوا إلى الإعتصام المفتوح والإضراب مطالبين بالدرجات الست.

وتحدث جباوي مؤكدا حق الأساتذة في الدرجات الست التي كانوا قد وعدوا بالحصول عليها فور تخرجهم في كلية التربية حاملين شهادة الكفاءة، وطالب الوزير بالسعي إلى إصدار المرسوم المتعلق بتثبيت حقهم في الدرجات الست ودفعها مع الرواتب، وإصدار المرسوم الآخر المتعلق بتأمين الإعتمادات للرواتب المتأخرة، لافتا إلى أنهم "تعرضوا للظلم وينتظرون إنصافهم لكي يوقفوا الإضراب المفتوح، ولا سيما أن الثانويات الرسمية في حاجة ماسة إليهم".

ورحب شهيب بالرابطة وبوفد الأساتذة المتمرنين، مؤكدا أنه يلتقيهم في أول اجتماعات العمل التي يعقدها بعد نيل ​الحكومة​ الثقة، وقبل أن يباشر الإجتماعات الداخلية مع الإدارة في الوزارة، وكشف لهم أنه وقع مشروع المرسوم المتعلق بالرواتب وسلمه شخصيا إلى وزير المال الذي وقعه بدوره، وبات يحتاج إلى توقيع رئيس الحكومة و​رئيس الجمهورية​ من دون الحاجة إلى جلسة ل​مجلس الوزراء​.

ولفت إلى أنهم مظلومون وأنه مؤيد لمطلبهم بالدرجات، وسوف يطلب من رئيس مجلس الوزراء وضع مشروع المرسوم المتعلق بالدرجات الست على جدول أعمال مجلس الوزراء ويدافع عنه إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وتمنى شهيب على الأساتذة وقف الإضراب المفتوح والإكتفاء بيوم للتنبيه، مشيرا الى أن "للتربية ثلاث ركائز هي المدرسة والمعلم والتلميذ، ولا يجوز أن تهتز أي ركيزة منها"، ومشددا على أن "القضية محقة وأننا نعمل معا من أجل نجاح المدرسة الرسمية وإنجاز البرامج المقررة". وقال: "الوجع موجود في كل الملفات ولدى الجميع، ومن حق الأساتذة العيش الكريم وأن يكونوا مطمئنين إلى حاضرهم ومسقبلهم لكي يعطوا التلاميذ من قلوبهم".