القاضي ابراهيم يستمع غدا الى مديرة مستشفى الفنار

يباشر المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ تحقيقاته في قضية ​مستشفى​ ​الفنار​ للأمراض العقلية والنفسية، وما آل اليه وضعه المزري، لتحديد المسؤوليات في هدر أموال ​وزارة الصحة​ وكل المخالفات المتعلقة بالمستشفى. وكلف ابراهيم مكتب الجرائم المالية إبلاغ مديرة المستشفى بالحضور الى مكتبه عند العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الثلثاء للاستماع الى إفادتها.

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