بالصور.. محمد صبحي يصل إلى "آداب المنصورة" داخل "ميكروباص"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

توافد المئات من طلاب الجامعة المنصورة على مبني كلية الآداب، لحضور ندوة الممثل محمد صبحي، في إطار مشاركته في احتفالات الجامعة بمرور 800 سنة على إنشاء مدينة المنصورة.

ووصل "صبحي" إلى المبني داخل "ميكروباص" تابع لكلية الآداب، وفور وصوله تدافع المئات من الطلاب لالتقاط الصور التذكارية، مرددين هتافات "أهلا بابا ونيس".

الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة استقبل، اليوم الاثنين، الممثل محمد صبحي خلال زيارته لمدينة المنصورة للمشاركة في احتفالات الجامعة بمرور 800 سنة على إنشاء مدينة المنصورة.

كان في استقبال "صبحي"، الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب جامعة المنصورة ورئيس اللجنة العليا لمهرجان "800 سنة منصورة"، والدكتور حمدي شاهين رئيس لجنة الندوات، والدكتورة مها السجيني، رئيس لجنة التنظيم.