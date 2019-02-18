التعليم: مسابقة جديدة لتعيين المعلمين لسد العجز قبل بدء العام الدراسي المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة تعد لإجراء مسابقة لتعيين المعلمين؛ لسد العجز في المدارس قبل بداية العام الدراسي المقبل 2019/2020.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الاثنين، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لإعلان أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا.

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وأضاف عمر، أن مسابقة التعاقد المؤقت التي تجريها الوزارة حاليا، بمثابة تجربة لحصر العجز بالمدارس بشكل حقيقي، حتى لا تتحمل موازنة الدولة أعباء إجراء مسابقة للتعيين لا تحل أزمة العجز بالمدارس.

وتابع بأنه عقب انتهاء مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين، تجري الوزارة مسحا جديدا للتحقق من حل مشكلة العجز، ثم تعلن عن مسابقة التعيينات في يونيو أو يوليو المقبلين.

وأكد عمر أن العقود المؤقتة غير قابلة للتجديد وغير قابلة للتثبيت، ولكن جميع المتعاقدين مع الوزارة تحت أي بند سيكون لهم وزن نسبي في مسابقة التعيينات التي تجرى في النصف الثاني من عام 2019.