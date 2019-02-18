بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يستقبل محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

استقبل الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، الممثل محمد صبحى خلال زيارته لمدينة المنصورة للمشاركة في احتفالات الجامعة بمرور 800 سنة على إنشاء مدينة المنصورة.

كان في استقبال "صبحي"، الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب جامعة المنصورة ورئيس اللجنة العليا لمهرجان "800 سنة منصورة"، والدكتور حمدي شاهين رئيس لجنة الندوات، والدكتورة مها السجيني، رئيس لجنة التنظيم.

ومن المقرر أن يشارك محمد صبحي في ندوة للطلاب بالمدرج الدائر في مبني كلية الآداب.