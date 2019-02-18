قرقاش: الدوحة بحاجة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح

اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح.

وقال معالي الوزير في تغريدة اليوم عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالاضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم".

وأضاف معاليه في تغريدة أخرى: "وفي هذا السياق يستمر تخبط الدوحة ولا شك ان مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض، هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح".