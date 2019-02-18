إسلام آباد: قيادات باكستان والسعودية لديها رؤية مشتركة لازدهار البلدين

الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي- ارشيفية

وكالات:

أكد الرئيس الباكستاني، الدكتور عارف علوي، اليوم الإثنين، أن قيادات باكستان والسعودية لديها وجهات نظر متطابقة ورؤية مشتركة لتنمية وازدهار البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها علوي في مأدبة الغداء التي أقيمت في القصر الرئاسي بإسلام آباد تكريمًا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والوفد الرسمي المرافق له، بحضور رئيس الوزراء

الباكستاني عمران خان والوزراء الفيدراليين ورؤساء أفرع القوات المسلحة الباكستانية.وأضاف علوي -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية- أن البلدين الشقيقين صديقان موثقان، تربطهما روابط دينية وأخوية عميقة، معبرًا عن أمله في نمو الصداقة والتعاون الوثيق بين البلدين بمرور الوقت، كما أشادبرؤية قيادات المملكة 2030 والخطوات المتخذة لتحديث البلاد.ومن جانبه، أعرب بن سلمان عن شكره للقيادات الباكستانية على الاستقبال الذي حظي به، قائلًا إن الروابط الأخوية بين البلدين تركز على مبادئ الوحدة الإسلامية، وإن هذه الروابط مفيدة لشعبي البلدين.وأضاف أن الآباء المؤسسين للبلدين الشقيقين قد أرسوا دعائم هذه العلاقات على أساس المصداقية والروابط الوثيقة منذ تأسيس باكستان، مشيدًا بمساهمات الباكستانيين المقيمين في المملكة لتنميتها وازدهارها.