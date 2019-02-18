فرنسا تشهد جرائم غير مسبوقة في بداية 2019

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شهدت فرنسا في بداية ام 2019 عدد من الحوادث المنزلية التي تشمل الحرائق والجرائم وعدد من الحوادث الفظيعة و المتكررة بطريقة مفزعة والتي أحدثت جدلا كبيرا في الرأي العام.
كانت آخر الجرائم العثور على سيدة في الستين من عمرها حيث تم تقطيع جسدها و وضع رأسها في الفرن ومنذ أسبوعين تم انتشال جثة رابعةمن نهر"السان"، عليها آثار تعذيب و4 جثث أخرى في غضون 3 أسابيع فقط.
اكد كثير من محللو الجرائم أن الأمر خطير مؤكدين أن الجريمة في فرنسا أصبحت موضوع يستحق البحث بعد أن باتت تشهد دولة قوية وغنية ومقر لحقوق الإنسان العالم جرائم
ويرجع محللون أن ظهور اليمين المتطرف أو ما يعرفون باسم النازيون الجدد في بعض دول أوروبا ومنها فرنسا وبريطانيا هو سبب انتشار هذه الجرائم البشعة والغربية على المجتمع الفرنسي.
وتشير الاحصائيات إلى أن هناك 130 سيدة قاموا بقتل ازواجهن بفرنسا في عام 2017 نتيجة تعرضهن للضرب، وان هناك 25طفلا راح ضحية خلافات زوجية، كما أن هناك 151 محاولة انتحار نتيجة المشاكل الاسرية المختلفة.
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